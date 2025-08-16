نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سأتعرّف على طبيعة لقائي مع بوتين خلال دقائق معدودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبيل قمة ألاسكا، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتمكّن من معرفة إن كان اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون ناجحًا أم فاشلًا خلال الدقائق الأولى من المحادثات. وأكد أن الانطباع الأول سيكون حاسمًا في تحديد مسار اللقاء.

حديث داخل "الوحش"

قضى الزعيمان نحو عشر دقائق بمفردهما داخل السيارة الرئاسية الأمريكية المعروفة بـ "الوحش"، من دون حضور مترجمين، قبل أن ينتقلا إلى جلسة موسّعة مع كبار مساعديهما استغرقت قرابة ساعة ونصف.

اجتماع قصير أم طويل؟

ترامب أوضح للصحفيين أن الاجتماع إذا كان سيئًا فسوف ينتهي بسرعة كبيرة، أما إذا كان جيدًا فقد يمهّد لسلام قريب بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في اللحظات الأولى.

استقبال مختلف

نال بوتين استقبالًا حافلًا في الولايات المتحدة، على عكس ما جرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تعرض لانتقادات حادة من ترامب خلال زيارته السابقة للبيت الأبيض في فبراير.

ابتسامة بوتين

على غير عادة اللقاءات السابقة، بدا بوتين مبتسمًا وهو يجلس بجوار ترامب داخل "الوحش"، في مشهد اعتبره مراقبون بمثابة إنجاز دبلوماسي له قبل انطلاق المحادثات الرسمية.

دلالات رمزية

وجود بوتين داخل السيارة الرئاسية الأمريكية حمل رمزية لافتة، خاصة وأنه كان حتى وقت قريب يواجه عزلة على الساحة الدولية، بينما بدا اليوم مشاركًا أساسيًا في قمة ذات بعد عالمي.

اختبار النفوذ

بالنسبة لترامب، لم تتحقق مكاسب مباشرة من استقبال بوتين، لكنه بدا حذرًا في تصريحاته، تاركًا الباب مفتوحًا أمام احتمالية تحقيق تفاهمات في المستقبل القريب.

صورة متناقضة

في الوقت الذي كان فيه زيلينسكي يواجه انتقادات علنية، ظهر بوتين محاطًا بهالة دبلوماسية خاصة، ما اعتبره محللون رسالة واضحة عن توجهات ترامب في التعامل مع موسكو مقارنة بأوكرانيا.