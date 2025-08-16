نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 18 شخصًا وإصابة 9 آخرين في سقوط حافلة في واد الحراش بالجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط حافلة لنقل المسافرين في واد الحراش بالجزائر، مساء اليوم الجمعة.

وبحسب مصادر محلية، تم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وكانت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 17:45، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من جسر في مجرى واد المحمدية، وذلك في الاتجاه المؤدي إلى حي "الهواء الجميل" ببلدية ودائرة الحراش.

ولا تزال عملية البحث جارية، وقد سخرت لها مصالح الحماية المدنية 25 سيارة إسعاف، و16 غطاسا، و4 زوارق نصف مطاطية.