مصدر روسي: قمة ألاسكا ستبحث مسألة العقوبات وقد تمهّد لاستئناف العمل الدبلوماسي بين موسكو وواشنطن

أحمد جودة - القاهرة - ذكر مصدر روسي مطلع أن القمة الأمريكية الروسية المرتقبة في ألاسكا ستتناول ملف العقوبات المفروضة ضد روسيا وقد تمهد الطريق لعودة النشاط الدبلوماسي بين بعثتي البلدين إلى مساره الطبيعي.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر قوله: "بشكل أو بآخر، ستُطرح قضية العقوبات وتداعياتها السلبية خلال قمة ألاسكا"، مشيرا إلى أن هذا الملف سيكون حاضرا في مناقشات القمة بين الجانبين الروسي والأمريكي.

ورجح المصدر ذاته أن "تمهد القمة الطريق لاستعادة البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية نشاطها المعتاد والعودة بها إلى مسارها الطبيعي"، في ظل ما وصفه بـ "المزاج الإيجابي" لدى الجانبين.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "إن بي سي"، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن الرئيس دونالد ترامب "يتبنى موقفا واقعيا إزاء الأزمة الأوكرانية، مدركا أنها تتطلب عملية متعددة المراحل"، ومعتبرا هذا التطور "خطوة إيجابية إلى الأمام".

وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس. ووفقا لمساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ستعقد القمة في قاعدة "إلمندورف – ريتشاردسون" العسكرية، حيث سيجتمع الرئيسان بداية على انفراد، ثم يواصلان المباحثات بمشاركة وفدي البلدين.

ومن الجانب الروسي، يشارك في المفاوضات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي الدولي كيريل ديميترييف. وقبيل انطلاق المحادثات، سيدلي الرئيسان بتصريحات مقتضبة، على أن يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب القمة، التي تتمحور أجندتها الرئيسية حول تسوية الأزمة الأوكرانية.