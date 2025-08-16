نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلاح الجو الأمريكي يستقبل الرئيس الروسي بعرض لطائرة بي 2 الشبحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلقت طائرات سلاح الجو الأمريكي من طراز "إف 22" و"بي 2 الشبحية" خلال مراسم استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا.

ويظهر مقطع فيديو مرور عدة طائرات تتوسطها القاذفة الاستراتيجية "بي 2"، في مراسم الاستقبال.

ووصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

هذا وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة، أن محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد تستغرق ما لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات.

وبدأت القمة مساء اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ومساعديهما في ألاسكا، لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية بين البلدين.