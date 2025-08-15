نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قمة بوتين - ترامب بمدينة أنكوريج في ألاسكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الخميس، أحداث القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، وصلت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ولاية ألاسكا، حيث من المقرر عقد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الساعات القليلة القادمة.