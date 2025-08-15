العالم اليوم - فيديو.. إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" بمناسبة زواجه

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إعلامي سعودي يهدي رونالدو "ناقة" بمناسبة زواجه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 10:22 مساءً - أهدى إعلامي سعودي ناقة، إلى نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر كريستيانو رونالدو، بمناسبة زواج المهاجم من صديقته جورجينا رودريغيز.

وكتب الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، عبر حسابه على منصة "إكس": "هذه هديتي لك بمناسبة زواجك .. لقد أسعدنا جميعا الخبر أيها العظيم.. هديتك ستكون في الرياض عند عودتك.. تهانينا لك ولجورجينا".

جاء ذلك بعدما أعلنت جورجينا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، موافقتها على الزواج من رونالدو، حيث ظهرت وهي تتباهى بخاتم خطوبة مذهل.

وكشفت جورجينا، يوم الإثنين الماضي، عن خطوبتها رسميا من رونالدو، بعد علاقة دامت قرابة العقد.

وقد قدم رونالدو في عرض الزواج من جورجينا خاتما ألماسيا ضخما يعد من أكبر الخواتم التي ظهرت في مناسبات مشابهة.

وشاركت جورجينا خبر الخطوبة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، حيث نشرت صورة لخاتمها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "نعم أوافق... في هذه الحياة وفي كل حياتي".

ورغم ظهورها في مناسبات سابقة وهي ترتدي خاتم الخطوبة، إلا أن الثنائي لم يعلنا من قبل عن نية رسمية للزواج حتى يوم الإثنين.

وكان رونالدو قد كشف في وقت سابق، خلال مقابلة ضمن برنامج "أنا جورجينا" الذي عرض على منصة نتفليكس، أنه ينتظر اللحظة المناسبة للتقدم بالعرض، قائلا: "قد يحدث خلال عام، أو في غضون 6 أشهر، أو حتى خلال شهر. أنا متأكد بنسبة 1000 بالمئة أن ذلك سيحدث".

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن رونالدو قد قدم عددا من الهدايا لجورجينا بمناسبة إعلان خطوبتهما.

ويرتبط رونالدو بصديقته الحالية جورجينا منذ عام 2016 بعد لقائهما في العاصمة الإسبانية مدريد حين كان رونالدو لاعبا في صفوف ريال مدريد.

وتحظى زوجة رونالدو بمتابعة ما يزيد عن 67 مليون شخص حول العالم لحسابها في موقع "إنستغرام".