آلاف المغاربة يتظاهرون دعما لغزة
شارك آلاف المغاربة، اليوم الجمعة، في وقفات تضامنية مع قطاع غزة وللمطالبة بوقف التقتيل والتجويع بحقهم.
ونظمت الوقفات الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، تحت شعار "لا للتقتيل والتجويع وقتل الصحفيين".
وانطلقت الوقفات في عدة مدن مغربية أبرزها: أكادير، والحسيمة وتطوان وفاس، والدار البيضاء، ووجدة وأحفير، وذلك للأسبوع الـ89 على التوالي.
وندد المتظاهرون بمواصلة الكيان الصهيوني استهداف المدنيين في قطاع غزة، كما طالبوا بضرورة التدخل لإدخال المساعدات.
و رددوا أيضا هتافات داعمة لصمود الفلسطينيين، وأخرى تنتقد تصريحات يافا "تل أبيب" بشأن مخططاتها احتلال القطاع.
ورفع المشاركون صور أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، الذي اغتاله العدو الصهيوني، ولافتات كُتب على بعضها: "نندد بالحرب الصهيونية الوحشية في حق الفلسطينيين"، و"فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة".
