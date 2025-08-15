نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: لقاء بوتين وترامب سيعقد بصيغة "ثلاثة مقابل ثلاثة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيعقد بصيغة "ثلاثة مقابل ثلاثة"، وليس "واحد مقابل واحد"، بمشاركة الوزراء.

وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "تحول الاجتماع الثنائي المُخطط له سابقا بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين إلى اجتماع ثلاثي. فسينضم إلى ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، مقابل بوتين ومسؤولين روسيين آخرين".

وأضافت أن "اجتماع الغداء الثنائي المُوسع، سيضم أيضا روبيو وويتكوف ووزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الدفاع بيت هيغسيث وكبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز".