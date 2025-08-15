نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يعزى باكستان في ضحايا الفيضانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى قيادة باكستان إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت إقليم خيبر بختونخوا.

وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين: "تقبلوا خالص التعازي إثر الكارثة الإنسانية التي خلفتها الفيضانات في إقليم خيبر بختونخوا. نطلب نقل تعازينا الحارة وأصدق مشاعر الدعم لأسر الضحايا، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية".

وكانت البرقية موجهة إلى رئيس باكستان آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.

وقد أسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة عن مقتل 146 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في الإقليم الباكستاني.

كما تسببت الكارثة في أضرار جسيمة لنحو 30 منزلا، ودمار البنية التحتية للنقل في مناطق عديدة، بالإضافة إلى تضرر محطات الاتصالات مما أدى إلى انقطاع الخدمة الهاتفية.

يُذكر أن موسم الرياح الموسمية في باكستان يمتد عادة من يونيو إلى سبتمبر، ويجلب أمطارا غزيرة تعتبر حيوية للقطاع الزراعي، لكنها تتسبب غالبا في فيضانات وكوارث طبيعية أخرى.