العالم اليوم - السنيورة: بندقية حزب الله أصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين

انتم الان تتابعون خبر السنيورة: بندقية حزب الله أصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 09:25 مساءً - قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، الجمعة، إن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان"، مشيرا إلى أن الحزب "فقد مبررات التمسك بالسلاح، وبات يوجهه إلى صدور اللبنانيين".

وأوضح السنيورة، في مقابلة مع قناة "دوت الخليج": "على نعيم قاسم (الأمين العام لحزب الله) تلقف يد الحكومة اللبنانية الممدوة إلى حزب الله والانضواء في إطار الدولة".

وأضاف أن: "حزب الله فقد كل مبررات التمسك بالسلاح وعليه العودة إلى العقل والمنطق"، متابعا: "السلاح عبء على حزب الله".

كما أكد أن: "بندقية حزب الله أصبحت موجهة إلى صدور اللبنانيين منذ العام 2006".

وأشار إلى أنه "لا حل أمام حزب الله سوى الانضمام إلى خط الدولة"، مؤكدا أن "لجوء حزب الله إلى العنف سيعود بالضرر على كل لبنان".

ولفت إلى أن: "الغالبية اللبنانية بما فيها بيئة حزب الله ترفض الحرب الأهلية".

وبين أن: "هناك رفضا كبيرا في لبنان للمواقف الإيرانية ولتهديدات حزب الله"، موضحا: "ليس غريبا أن يتزامن تصعيد حزب الله مع زيارة لاريجاني (أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني)".

واعتبر السنيورة أن: "اتهامات حزب الله للقرار اللبناني بالانصياع إلى الرغبات الأميركية معيبة".

كما طالب رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق من "أصدقاء لبنان الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحابها الكامل".