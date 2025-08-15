نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: الأوضاع في صربيا تتطور من تظاهرات سلمية إلى سيناريو العنف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن تطور الأوضاع في صربيا من المظاهرات السلمية إلى سيناريو العنف، رغم استعداد السلطات الصربية لإجراء انتخابات مبكرة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "يتحول المشهد من مظاهرات سلمية إلى أعمال عنف، على الرغم من أن قيادة البلاد تتعامل بجدية مع الوضع الراهن والمشكلات القائمة، وتقدم حلولا لتسوية الخلافات في الإطار السياسي والقانوني والدستوري، بما في ذلك الإعلان عن الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة".

وأشارت الوزارة إلى أن بعض القوى في صربيا تختبئ وراء شعارات "العدالة والديمقراطية" بينما تمارس عدوانا صريحا، حيث تجاوزت الاضطرابات حدود السلوك الحضاري.

وأضاف البيان: "منذ 13 أغسطس، اجتاحت موجة جديدة من الاضطرابات شوارع المدن الصربية الكبرى، متجاوزة حدود السلوك المتحضر. بعض القوى في صربيا، تحت غطاء شعارات 'العدالة والديمقراطية'، لا تتردد في استخدام العدوان الصريح والتخريب والعنف".

وشددت الوزارة على أن "البلطجية يقومون بمهاجمة المباني الإدارية ومقرات الحزب الحاكم، حتى وصل الأمر إلى إحراق مبانٍ كان بداخلها أشخاص، مما يعرض النظام العام وأمن وحياة المواطنين للخطر".

وأعربت الخارجية الروسية عن قناعتها بأن بلغراد ستتمكن من التصدي لمحاولات تقويض الوحدة الداخلية للشعب الصربي.