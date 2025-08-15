نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار كبير يهز مانهاتن واشتعال نيران على سطح أحد البنايات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في الولايات المتحدة بأن انفجارًا كبيرًا هز الجانب الشرقي العلوي من مدينة مانهاتن اليوم الجمعة، تبعه حريق هائل وسحب كثيفة من الدخان ارتفعت في أفق مدينة نيويورك.

ولفتت إلى أن خدمات الطوارئ في مدينة نيويورك من طواقم الإطفاء والشرطة استجابت للحادث على وجه السرعة، وشرعت في إخماد الحريق المشتعل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار الانفجار، حيث تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان في سماء المدينة. وهرع نحو 100 من رجال الإطفاء والمسعفين إلى موقع الحادث.