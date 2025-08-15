نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: 51 شهيدًا ومئات الجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة في القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 51 قتيلا، بينهم اثنان تم انتشال جثتيهما من تحت الأنقاض، إضافة إلى 369 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر 2023 إلى 61827 شخصا، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 155 ألفا.

كما سجلت الفترة الممتدة من 18 مارس 2025 حتى اليوم 10300 قتيل وأكثر من 43 ألف إصابة.

وفيما يتعلق بضحايا ما يُعرف بـ "لقمة العيش" جراء القصف الإسرائيلي لدى توزيع المساعدات، أفادت الوزارة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية 17 قتيلا و250 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 1898 قتيلا وأكثر من 14 ألف إصابة منذ بدء التوثيق.

كما تم تسجيل وفاة طفلة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن هذه الأسباب إلى 240 حالة، بينهم 107 أطفال.