نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 15 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد 15 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ679 للعدوان.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" بمقتل ثلاثة مواطنين، في قصف بمنطقة الإقليمي جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفادت بأن مواطنين اثنين من طالبي المساعدات قتلا بنيران قوات الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات "نتساريم" وسط القطاع.

ونوهت إلى أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على مباني مدينة حمد السكنية شمال غربي مدينة خان يونس.

وأشارت إلى سقوط 7 قتلى في هجمات إسرائيلية جنوبي قطاع غزة اليوم.

وأوضحت، أن مواطنًا أصيب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة أصداء شمال غربي خان يونس.

وأفادت بأن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت 5 عمليات نسف ضخمة منذ قليل جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي السياق، قتل طفل متأثرًا بجروح، جراء قصف تجمع للمواطنين قرب مفترق الاتصالات غربي مدينة غزة.

كما قتل مواطنان، في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.