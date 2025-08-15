نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مواجهة الرسوم الأمريكية.. رئيس وزراء الهند يدعو إلى "الاكتفاء الذاتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أن بلاده المهددة برسوم جمركية أمريكية إضافية، تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي خصوصًا في مجال الطاقة، رغم كونها من أكبر مستوردي النفط عالميًا.

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه مودي بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال في الحصن الأحمر الضخم في نيودلهي، فيما تواجه البلاد تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وقال مودي "الاكتفاء الذاتي هو أساس الهند المتقدمة" و"تفقد الحرية معناها إذا أصبحت الهند تعتمد بشكل كبير على الآخرين"، وذلك بعد عرض جوي لمروحيات عسكرية أطلقت بتلات من الورود فوق حشد من الآلاف من الضيوف.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، مهلة ثلاثة أسابيع للعثور على موردين بديلين عن روسيا.

وأشار ترامب إلى أن الموعد النهائي في 27 أغسطس، هو محاولة لقطع مصدر تمويل مهم للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وسترتفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية من 25% إلى 50% على المنتجات الهندية إذا لم تتوصل الهند إلى اتفاق.

وقال مودي "ندرك أننا لا نزال نعتمد على العديد من الدول لتلبية احتياجاتنا من الطاقة"، مضيفًا "لبناء الهند المستقلة حقًا، يجب أن نحقق الاستقلال في مجال الطاقة".

كما وعد مودي بأن يكون "درعًا" لحماية مصالح الهند، لا سيما في قطاع الزراعة الذي يتعرض لتهديدات بسبب التوترات الجمركية.

ومن جهته، شدّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان هنأ فيه الهند بذكرى استقلالها، على "الأهمية الكبيرة" للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا العمل معًا من أجل "مستقبل أفضل".

وحثّ رئيس الوزراء الهندي العلماء والمهندسين على التركيز على تطوير القطاعات والتقنيات الحيوية، كمحركات الطائرات المقاتلة وأشباه الموصلات وأنظمة المعدات العسكرية.

وقال "بحلول نهاية هذا العام، سيكون لدينا أشباه موصلات مصنوعة في الهند متاحة في الأسواق".

كما أعلن مودي أن الهند تعمل على بناء محطتها الفضائية الخاصة، وستمتلك "درعًا دفاعيًا" خلال العقد القادم، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

يُذكر أن الهند نالت استقلالها عن الحكم البريطاني في 15 أغسطس 1947.