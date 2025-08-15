نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: لا لبناء المستوطنات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، إسرائيل إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يحظى بدعم وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقالت كالاس، في بيان، إن "قرار السلطات الإسرائيلية المضي قدمًا في مشروع E1 الاستيطاني يشكل تقويضًا إضافيًا لحل الدولتين وانتهاكًا للقانون الدولي".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يحض إسرائيل على التراجع عن هذا القرار، ويشير إلى تداعياته الواسعة النطاق.

وفي وقت سابق الخميس، أدانت بريطانيا، خطط إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي من شأنها فصل القدس الشرقية عنها، ودعت لوقفها فورًا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تعارض بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة.

وشدد لامي، في بيان، على أن "هذه الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة والتي من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي ويتعين أن تتوقف الآن".

وكان سموتريتش قد وافق على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية.