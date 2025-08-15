زلزال يضرب كامتشاتكا الروسية

زلزال يضرب كامتشاتكا الروسيةضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات.

وتقع شبه الجزيرة ضمن منطقة "حلقة النار" الشهيرة بنشاطها الزلزالي، وقد شهدت في 30 يوليو الماضي واحدا من أقوى الزلازل في تاريخها، حيث ضربتها هزة عنيفة بقوة 8.8 درجات، تبعتها هزتان أخريان بقوة 6.0 و5.1 درجات في اليوم التالي.

ويعد زلزال 30 يوليو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.