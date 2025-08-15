نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن دخول 310 شاحنات مساعدات إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت أكثر من 310 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية قطاع غزة أمس عبر معبري كرم أبوسالم وزيكيم.

ووفقًا لما ذكره منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المختلفة، جمعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أكثر من 390 شاحنة محملة بالمساعدات من جانب غزة على المعابر أمس لتوزيعها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن الأردن والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وفرنسا أسقطت 119 شحنة محملة بالمساعدات أي ما يعادل نحو 4-6 شاحنات وذلك جوًا في غزة أمس الخميس.

من جانبها أعلنت السلطات المصرية بشمال سيناء، إدخال الدفعة الـ15 من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، أمس، عبر بوابة معبر كرم أبوسالم جنوب مدينه رفح المصرية.

وقال مصدر مسؤول فى الهلال الأحمر المصرى، إن الدفعة تضم 220 شاحنة حملت أكثر من 4.5 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإغاثة والتى تشمل المواد والسلال الغذائية والدقيق والخبز الطازج والبقوليات والأطعمة المحفوظة والأدوية ومستلزمات العناية الشخصية.