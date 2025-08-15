نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويد: إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الشرطة السويدية إن شخصين أصيبا اليوم الجمعة، في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة أوريبرو، مضيفة أن السلطات تحقق في الهجوم باعتباره محاولة قتل.

وذكر متحدث باسم الشرطة لرويترز، أن المصابين نُقلًا إلى المستشفى، رافضًا التعليق بشأن مدى خطورة إصابتهما.

ونقل التلفزيون السويدي (إس.في.تي) عن شاهد قوله، إن شخصًا تعرض لإطلاق النار بعد وقت قصير من مغادرته المسجد عقب صلاة الجمعة.

وفي فبراير، لقي 10 طلاب ومعلمين حتفهم في إطلاق نار في أوريبرو على بُعد نحو 200 كيلومتر غربي ستوكهولم، في أسوأ هجوم مسلح تشهده السويد من حيث عدد القتلى.