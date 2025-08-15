العالم اليوم - زيلينسكي: حان الوقت لإنهاء الحرب ونعتمد على واشنطن

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي: حان الوقت لإنهاء الحرب ونعتمد على واشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 05:24 مساءً - حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، نظيره الأميركي دونالد ترامب على إقناع روسيا بإنهاء الحرب، خلال القمة التي تجمعه مع بوتين في ألاسكا.

وكتب زيلينسكي منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: "حان الوقت لإنهاء الحرب. ينبغي على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. نعتمد على أميركا".

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "قمة ألاسكا تفتح الطريق نحو السلام العادل وإلى مناقشة ثلاثية بين كييف وواشنطن وموسكو".

كما اعتبر أن "روسيا تضحي بقواتها من أجل تحقيق مكاسب قبل قمة ألاسكا".

وأعلن عن إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية تقدما سريعا باتجاه بلدة دوبروبيليا التي تعد مركزا للتعدين.

وأضاف زيلينسكي: "اتخذت اليوم قرارا بإرسال مزيد من التعزيزات إلى هذه المنطقة وغيرها في منطقة دونيتسك".

وتابع: "يواصل الجيش الروسي تكبد خسائر كبيرة في محاولاته لضمان وضع سياسي أفضل للقيادة الروسية في اجتماع ألاسكا".