العالم اليوم - فيديو.. قتلى وتحطم مروحية إنقاذ جراء أمطار غزيرة في باكستان

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 05:24 مساءً - تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تضرب شمال باكستان في مقتل 164 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن السلطات الجمعة، ما يرفع عدد القتلى منذ بدء الموسم الماطر في أواخر يونيو إلى حوالى 500 شخص.

وسُجّلت 150 حالة وفاة على الأقل في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية وحدها، حسب ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية.

ولقي 9 أشخاص حتفهم في الشطر الباكستاني من كشمير، بينما توفي 5 آخرون في منطقة جيلجيت بالتستان السياحية.

وفي السياق، تحطّمت مروحية إنقاذ باكستانية الجمعة أثناء توجهها إلى المناطق المتضرّرة من انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الموسمية، بحسب ما أفاد رئيس الحكومة الإقليمية.

وقال علي أمين غندابور رئيس وزراء ولاية خيبر باختونخوا الجبلية الواقعة على الحدود مع أفغانستان "قُتل جميع أفراد الطاقم الخمسة بمن فيهم الطياران".

وأشار مسؤولون إلى أن العشرات من سكان القرى مازالوا في عداد المفقودين، ورجحوا أن ترتفع حصيلة القتلى جراء الفيضانات.