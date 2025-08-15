نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العسكري مع ليبيا وتطوير قدرات الجيش الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف في رسالة للفريق أول صدام حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية التزام روسيا بتعزيز التعاون العسكري مع ليبيا ورفع قدرات جيشها.

وجاءت الرسالة بمناسبة منح حفتر رتبة فريق أول، حيث أشاد بيلوسوف بالدور الحيوي الذي يلعبه حفتر في خدمة ليبيا، معربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سيسهم في تعزيز الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وجاءت الرسالة، لتؤكد التزام روسيا بمواصلة دعم وتعزيز التعاون العسكري مع ليبيا، ودعم تطوير قدرات الجيش الليبي بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد الوزير الروسي خلال تهنئته على ثقته في أن حفتر سيواصل دوره الحيوي في خدمة ليبيا، مشددًا على أهمية هذا التعاون في تحقيق إنجازات جديدة على الصعيدين العسكري والدفاعي