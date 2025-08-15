نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الأردنية: العلاقات الأردنية السورية جيدة جدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووصف العلاقات بين البلدين بأنها "جيدة جدا".

وأوضح المومني في حديث لقناة المملكة الأردنية يوم الجمعة أن بلاده يدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، ويبذل كل ما في وسعه لتعزيز ذلك، باعتبار أن موقفه تجاه سوريا "قومي وعروبي وأخوي".

وأشار إلى أن المساعدات التي قدمها الأردن لمحافظة السويداء جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية السورية، مؤكدا التزام الأردن بحقن الدم السوري والحفاظ على أمن سوريا واستقرارها من خلال القنوات الرسمية.

وفيما يخص العلاقات الثنائية، لفت المومني إلى التعاون المستمر والمتزايد بين البلدين عبر لجان قطاعية تعمل في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والتنمية الاجتماعية، مع وجود مشاورات دائمة حولها.

كما نوه بالنمو الملحوظ في حركة العبور بين الأردن وسوريا، معبرا عن حرص الأردن على تعزيز هذه العلاقات.

وتطرق إلى النقاشات والزيارات الجارية حول ملف المياه، موضحا أن أبرز نتائج الاجتماع الثلاثي الأخير بين الأردن وسوريا والولايات المتحدة كان التأكيد على أهمية وحدة سوريا وسيادتها والسعي لإيجاد أفضل السبل لدعم إعادة الإعمار وترسيخ الأمن والاستقرار، لا سيما في المحافظات الجنوبية.

من جهة أخرى، أعاد المومني تأكيد إدانة الأردن للتدخلات الإسرائيلية في سوريا، واصفا إياها بانتهاك لسيادة الدولة السورية وخروقا للقانون الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى انخفاض كبير في عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا