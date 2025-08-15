العالم اليوم - مقتل سيدة برصاص مسلحين أثناء عبورها من السويداء إلى دمشق

انتم الان تتابعون خبر مقتل سيدة برصاص مسلحين أثناء عبورها من السويداء إلى دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:16 مساءً - كشف مصدر أمني في محافظة درعا السورية لوكالة "سانا"، الجمعة، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارتين مدنيتين في منطقة الكحيل بريف درعا الشرقي، أثناء عبورهما من السويداء باتجاه دمشق عبر الممر الإنساني.

وأضاف أن استهداف السيارتين من قبل المسلحين أدى إلى مقتل سيدة متأثرة بجروحها، وأضرار مادية في السيارتين، دون وقوع إصابات أخرى بين الركاب.

وتابع: "نؤكد أن الجهات المختصة تتابع الحادثة عن كثب، وستلاحق الفاعلين لمحاسبتهم، وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مفادها بأن السيدة تدعى ندى عادل عامر من محافظة السويداء.

وأعلن الدفاع المدني السوري، الخميس، خروج دفعة جديدة تضم 154 عائلة من محافظة السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني.

ويعد ممر بصرى الشام الإنساني واحداً من الممرات التي افتتحتها السلطات السورية بالتعاون مع منظمات إنسانية مثل الهلال الأحمر العربي السوري، بهدف تأمين خروج المدنيين من مناطق التوتر أو عودتهم إليها بشكل آمن.