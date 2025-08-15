العالم اليوم - تتناولها كل يوم.. 10 وجبات شائعة غنية بـ"السكر الخفي"

انتم الان تتابعون خبر تتناولها كل يوم.. 10 وجبات شائعة غنية بـ"السكر الخفي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 02:16 مساءً - رغم أن السكر معروف بوجوده في الحلويات والمشروبات الغازية، إلا أن هناك أطعمة يومية "بريئة المظهر" قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف دون أن نلاحظ ذلك.

ويقول خبراء إن "هذا السكر الخفي قد يجعلنا نتجاوز بسهولة الحد الموصى به يوميا"، والذي تحدده الجمعية الأميركية للقلب بـ6 ملاعق صغيرة للنساء و9 للرجال.

ومع ذلك، يستهلك الشخص البالغ في المتوسط أكثر من ضعف هذه الكمية يوميا، حسب دراسات عديدة.

وفيما يلي 10 وجبات تحتوي على نسبة عالية من السكر بشكل مفاجئ، حسب موقع "هيلث":

مشروبات القهوة:

قد تحتوي القهوة المثلجة أو اللاتيه بنكهات الفانيليا والكراميل على 40–60 غراما من السكر، أي أكثر من المشروب الغازي!

عصائر السموثي ومخفوقات البروتين الجاهزة

رغم احتوائها على الفواكه أو البروتين، إلا أن العديد من العلامات التجارية تضيف شراب الذرة عالي الفركتوز أو عصائر محلاة، مما يرفع نسبة السكر بشكل ملحوظ.

مشروبات الطاقة

مصممة لتمنحك دفعة نشاط، لكنها غالبا محملة بـ30–50 غراما من السكر.

الزبادي المنكهة

كوب واحد من الزبادي بنكهات الفواكه قد يحتوي على ما يعادل 6 ملاعق صغيرة من السكر المضاف.

التوابل والصلصات

الكاتشب، صلصة الباربيكيو وحتى بعض صلصات المعكرونة تحتوي على السكريات لإبراز النكهة وإطالة مدة الصلاحية.

صلصات السلطة الجاهزة

خاصة الأنواع الكريمية أو بالعسل، إذ يمكن أن تحتوي على عدة غرامات من السكر.

حبوب الإفطار

العديد منها، حتى تلك الموجهة للأطفال أو “الصحية”، قد تحتوي على أكثر من 10 غرامات من السكر في الحصة الواحدة.

خليط المكسرات الجاهز

قد يبدو خيارا صحيا، لكن إضافة الفواكه المجففة المحلاة أو قطع الشوكولاتة ترفع نسبة السكر بشكل كبير.

محليات القهوة

الأنواع السائلة أو البودرة المنكهة غالبا ما تحتوي على سكريات مضافة بكميات ملحوظة.

الشوفان المنكه

أكياس الشوفان بنكهات مثل التفاح والقرفة أو الشوكولاتة تحتوي على سكر مضاف لجعل الطعم أكثر حلاوة.