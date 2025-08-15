نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: إذا تخلينا عن إسرائيل سيقطع الله دعمنا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إنه "إذا قطعت الولايات المتحدة دعمها عن إسرائيل فإن الله سيقطع دعمه عنها".

وخلال اجتماع لحزب الجمهوريين في ساوث كارولاينا، مشيرا إلى أنه "إذا أرادت إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية، فلديها القدرة على القيام بذلك، لكنها تختار عدم القيام بها. أما حماس، فسترتكب إبادة جماعية خلال 30 ثانية فقط لأنها لا تستطيع".

وأضاف: "إسرائيل ليست الشريرة، إنهم الطيبون. الأشرار هم الإسلاميون المتطرفون الذين سيقتلون كل شخص في هذه القاعة لو استطاعوا".

وردت النائبة المحافظة مارجوري تايلور غرين على تصريحاته، وكتبت على منصة "إكس": هذا تصريح كبير واعتراف بأن إسرائيل المسلحة نوويا أكثر من قادرة على الدفاع عن نفسها بمفردها، وليس فقط هزيمة أعدائها، بل القضاء عليهم تماما!".

وأشارت غرين إلى أن هذا المنطق يتناقض مع سياسة "أمريكا أولا" التي دفع بها الرئيس السابق دونالد ترامب. وقالت: "العواقب المهملة والفادحة لقرارات أمريكا الأخيرة من قبل معظم السياسيين في واشنطن لم تقيدنا نحن وأجيالنا القادمة بالدين فحسب، بل قلّصت من قيمة الدولار، وأطلقت التضخم خارج السيطرة، مما جعل الحياة لا تُحتمل، وتدمّر الطبقة الوسطى وتحول جيل أولادي إلى فئة العاملين الفقراء".

وختمت غرين بالقول إن تصريح غراهام حول "قطع الدعم" هو محاولة لترويع الجمهور، مشددة على أنه "لا يمكننا أن نعتقد أننا سنذهب إلى السماء بناءً على مقدار المال الذي نقدمه بلا تفكير وعدد القنابل التي نلقيها على الحكومة العلمانية لأعداء إسرائيل".