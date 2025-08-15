العالم اليوم - قبل لقاء ترامب وبوتين.. تظاهرات مؤيدة لأوكرانيا في ألاسكا

انتم الان تتابعون خبر قبل لقاء ترامب وبوتين.. تظاهرات مؤيدة لأوكرانيا في ألاسكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 01:20 مساءً - احتشد نحو 140 شخصا في تقاطع مزدحم في مدينة أنكوراج في ألاسكا للتعبير عن احتجاجهم، عشية اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجذب المتظاهرون، الذين لوحوا بالأعلام الأوكرانية والأميركية وحملوا لافتات مساء يوم الخميس دعم سائقي السيارات المارة الذين أطلقوا أبواق سياراتهم.

وتساءلت إحدى المشاركات في الاحتجاج وتدعى كريستي ويلر عن سبب عدم حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي للقمة المزمعة يوم الجمعة.

وقالت: "من المهم للغاية أن نجعل العالم يعرف أن ألاسكا لا توافق على هذا الاجتماع أو الأشخاص المشاركين فيه".

وأضافت: "إن الرئيس زيلينسكي ليس هنا. يجب أن يكون هنا. إن هذا غير منطقي بالنسبة بنا".

وقالت سوزان سول، وهي من المشاركات أيضا في الاحتجاج: "الناس قلقون للغاية. إنهم متعاطفون مع أوكرانيا، وهم غاضبون لأن ترامب رئيسنا".

وجاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيتوجه الجمعة من واشنطن إلى ولاية ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة ثنائية.

ولفت إلى أنه بعد المحادثات المغلقة بين الزعيمين سيقام عشاء مشترك بحضور وفدي البلدين، في إطار جهود تعزيز الحوار بين موسكو وواشنطن.

وأعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن اللقاء سيبدأ اليوم الجمعة الساعة 07:30 مساء بتوقيت غرينتش باجتماع ثنائي بحضور مترجمين.

وأضاف أنه عقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام.