العالم اليوم - لافروف: روسيا تتبنى موقفا "واضحا" في قمة ألاسكا

انتم الان تتابعون خبر لافروف: روسيا تتبنى موقفا "واضحا" في قمة ألاسكا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 12:24 مساءً - ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدى صوله إلى مدينة أنكوراج في وقت متأخر من مساء الخميس أن روسيا تتجه إلى محادثاتها مع الولايات المتحدة في ألاسكا بموقف "واضح ومفهوم".

وأضاف لافروف أنه تم وضع الكثير من العمل التحضيري لاجتماع الجمعة بين الرئيسيين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع الماضي، معربا عن أمله في مواصلة ما وصفه بـ"محادثات مفيدة".

وتابع: "نعرف أن لدينا حججا وموقفا واضحا ومفهوما وسنعرضها".

وقال ترامب إنه سيضغط من أجل وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ووضع نهاية للحرب.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المباشر بين الزعيمين في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أن الحرب في أوكرانيا ستتصدر أجندة المباحثات.

وأضاف أن من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا، مشتركا، بعد المشاورات.

وإضافة إلى أوشاكوف، سيضم الوفد الروسي لافروف ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف وكبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف.