العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حماس

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 12:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن مقتل رئيس دائرة السيطرة العسكرية التابعة لحركة حماس، ناصر موسى، وذلك في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 9 أغسطس الجاري.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن موسى مسؤول عن إعداد وتدريب عناصر كتيبة رفح الذين خططوا ونفذوا عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومدنيين إسرائيليين خلال الحرب، وفقا لصحيفة "يديعوت إحرنوت" الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير، يعد موسى من المقربين لقائد كتيبة رفح محمد شبانة الذي كان قد تم تصفيته في مايو الماضي، كما تولى عدة مناصب داخل الكتيبة ، من بينها ضابط استخبارات عسكرية ورئيس منظومة المراقبة.

يشار إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة ردا على هجوم حماس في أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتدمير جزء كبير من القطاع ودفعت سكانه البالغ عددهم حوالي مليوني فلسطيني نحو المجاعة.