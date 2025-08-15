نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يصل إلى ألاسكا بقميص عليه رمز الاتحاد السوفيتي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تناقلت وسائل الإعلام مشاهد وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى قمة ألاسكا يرتدي تي- شيرت عليه رمز الاتحاد السوفيتي СССР.

ولدى دخوله الفندق وسط تجمهر الصحفيين، سأله مراسل غربي: سيد لافروف هل تزور ألاسكا لأول مرة؟ فأجاب لافروف: لقد كنت هنا من قبل.

وتضرب وسائل الإعلام أخماسا بأسداس حول دلالات هذه الخطوة في هذا التوقيت وهذا المكان.

ووفقا لصحيفة "إيزفستيا" الروسية، اختار لافروف المعروف بحبه لكرة القدم ارتداء هذا القميص الرياضي الذي يحمل شعارا يعود للعهد السوفيتي، في خطوة يرى فيها المراقبون أنها تحمل دلالات سياسية.

ومن المقرر أن يعقد مساء اليوم عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت موسكو لقاء قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني والعلاقات الثنائية المتضررة