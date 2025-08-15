العالم اليوم - بيانات مخبية تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني في يوليو

انتم الان تتابعون خبر بيانات مخبية تلقي بظلالها على الاقتصاد الصيني في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 15 أغسطس 2025 10:20 صباحاً - كشفت بيانات رسمية دون التوقعات، الجمعة، مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني الشهر الماضي، في ظل تراجع الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة وانخفاض اسعار العقارات بشكل أكبر.

ومازال الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية يلقي بظلاله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد قيام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد قرار وقف زيادة الرسوم لمدة تسعين يوما بدءا من يوم الاثنين الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الصيني أن الزيادة السنوية في الناتج الصناعي تراجعت في يوليو إلى 5.7 بالمئة مقابل 6.8 بالمئة في الشهر السابق عليه.

وارتفعت الاستثمارات في معدات المصانع والأصول الثابتة الأخرى بنسبة ضئيلة بلغت 1.6 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يوليو مقابل زيادة بنسبة 2.8 بالمئة خلال النصف الأول من العام.

وتراجع حجم الاستثمارات العقارية بنسبة 12 بالمئة خلال أول سبعة شهور من العام، فيما انخفض حجم الاستثمار في الوحدات السكنية بنسبة 11 بالمئة تقريبا.

وانخفضت أسعار الوحدات السكنية حديثة البناء في المدن الرئيسية بنسبة 1.1 بالمئة مع استمرار تعثر قطاع العقارات في البلاد.

وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو بنسبة 3.7 بالمئة ، في أقل معدل لها خلال سبعة شهور، مقابل زيادة نسبتها 4.8 بالمئة في يونيو.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما انخفضت أسعار الجملة بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في مؤشر خر على الضعف النسبي في حجم الطلب.