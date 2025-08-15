نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرتس: على بوتين أن يأخذ عرض ترامب على محمل الجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "أخذ عرض الحوار المقدم من ترامب على محمل الجد، وأن يدخل في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة".

وقال ميرتس، قبيل قمة ألاسكا، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونلد ترامب، إنه "بعد ثلاث سنوات ونصف من العدوان غير المشروع ضد أوكرانيا، تتاح لروسيا اليوم الفرصة للقبول بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية"، وفق ما نقلته الحكومة الاتحادية عن ميرتس.

وأضاف: "نتوقع من الرئيس بوتين أن يأخذ عرض الحوار المقدم من الرئيس ترامب على محمل الجد، وأن يدخل بعد الاجتماع في ألاسكا في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة".

وأشار ميرتس إلى أن ألمانيا وحلفاء أوكرانيا الآخرين "قدّموا الطريق نحو تحقيق سلام يصون مصالح الأمن الأوروبية وأوكرانية على حد سواء".

كما طالب ميرتس بعقد اجتماع يشارك فيه الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي. وشدد كذلك على المطالب المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية واحترام سيادة أوكرانيا في القضايا المتعلقة بالحدود والسيادة الإقليمية.

ومن المقرر أن تعقد قمة بوتين ترامب اليوم عند الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت موسكو في قاعدة "إيلمندورف-ريتشاردسون" الجوية الأمريكية في ألاسكا