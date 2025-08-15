13 ألف طفل بغزة يعانون سوء التغذية الحاد
قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في فلسطين، كاظم أبو خلف، إن 13 ألف طفل في قطاع غزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي.
وأضاف أبو خلف، اليوم، أن 40% من الحوامل والمرضعات في غزة، يعانين من سوء تغذية حاد.
وأشار إلى أن دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً على مدى أشهر، ربما يعيد التوازن إلى قطاع غزة.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن درجات الحرارة في غزة تتجاوز 40 درجة مئوية، ما يجعل الوضع المأساوي أصلا أكثر سوءا.
وحذّرت الوكالة من أنه مع ندرة المياه المتاحة، يزداد خطر الإصابة بالجفاف، مشيرة إلى أن القصف والنزوح القسري مستمران، وأنه مع محدودية الكهرباء والوقود، لا توجد أي وسيلة للتخفيف من وطأة الحر الشديد.
وأفادت الأونروا بأنه منذ بدء الحرب، نفذت الوكالة أنشطة طارئة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء غزة، داعمة حوالي 1.7 مليون نازح، شملت توفير المياه عبر شاحنات نقل المياه والمياه المعبأة.
وتتفاقم الكارثة الإنسانية بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، ويستمر تدهور الوضع الإنساني بالقطاع، وسط إغلاق كامل للمعابر، رغم وجود اتفاق سابق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لم تنفذه "إسرائيل".
