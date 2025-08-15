نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوكس نيوز: نهج رئيس مكتب زيلينسكي يثير غضب الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية بأن نهج رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، يثير استياء واشنطن.

وجاء في تقرير نشر على موقع القناة: "من المؤكد أن منهجه غير التقليدي يزعج واشنطن، وأوساط السياسة الخارجية، ومواطنيه في أوكرانيا".

ووفقا لموظف سابق في مجلس الشيوخ عمل مع الجمهوريين، فإن يرماك كان غالبا ما يطلب عقد اجتماعات في مبنى الكابيتول دون جدول أعمال أو طلبات محددة بشأن دعم كييف.

وصرح المصدر السابق للقناة: "التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع الجمهوريين المؤيدين لحركة 'لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى' (MAGA) يختلف تماما عن التعامل مع ليبراليي جو بايدن، ويتطلب القدرة على التواصل مع الجانبين بطرق مختلفة. هذا أمر صعب، وهو سيئ االخبرة جدا في ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، أفاد عدد من المسؤولين الأوكرانيين بأن يرماك كان وراء إجراءات فرضت ضد هيئات مكافحة الفساد وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك للقناة: "كانت هذه خطة وضعها يرماك ونفذها. وكان الجميع مجرد أدوات في هذه الخطة".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد أفادت في 7 يوليو الماضي بأن يرماك كان المحرك الرئيسي للتغييرات في مجلس الوزراء الأوكراني. ولاحقا، أشارت الصحيفة إلى أن هذه التغييرات كانت "المشروع الأهم" ليرماك، مضيفة أنه أشرف بشكل خاص على إقالة القائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الأوكراني في لندن فاليري زالوجني.

وفي نهاية مايو الماضي، كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن يرماك ساهم في إقالة العديد من المسؤولين الأوكرانيين واستبدالهم بأشخاص موالين له، مما أثار قلقا في أوكرانيا وارتباكا صامتا بين الحلفاء الغربيين.

وفي أبريل، ذكرت مجلة "إيكونوميست" أن السلطة في أوكرانيا تتركز في أيدي مسؤولين غير منتخبين في مكتب زيلينسكي، وليس في الحكومة أو البرلمان