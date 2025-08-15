نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تَعد بمكافأة 6 ملايين دولار للقبض على قادة منصة "غارانتكس" الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وزعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنصة قامت بمعاملات بقيمة 96 مليار دولار من العملات الرقمية بين أبريل 2019 ومارس 2025.

وتتهم الولايات المتحدة المنصة باستخدامها في عمليات غسل الأموال حيث تدعي أنها سهلت غسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات كما تشير تقديرات أمريكية إلى أن حجم المعاملات على المنصة بلغ نحو 96 مليار دولار خلال الفترة من أبريل 2019 حتى مارس 2025.

يأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد المنصة حيث سبق أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بالمنصة هم المؤسس سيرغي مينديلييف وبافل كارافاتسكي بالإضافة إلى ألكسندر مير سيردا.

وفي تطورات سابقة تم اعتقال أحد مسؤولي المنصة في الهند بناء على طلب أمريكي كما صادرت السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وفنلندا خوادم المنصة وتم تجميد أصول بقيمة 26 مليون دولار.

يذكر أن منصة "غارانتكس" كانت قد علقت خدماتها بشكل مؤقت بعد تجميد أصولها الرقمية وهي تخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2022.