العالم اليوم - 7 فواكه قد تسبب قفزة مفاجئة في سكر الدم

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 أغسطس 2025 11:28 مساءً - يمكن لبعض الفواكه الطازجة، أو المجففة أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة، خاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.

وذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" أن الخبراء يستخدمون "المؤشر الغلايسيمي" و"الحمل الغلايسيمي"، لتقدير سرعة، ومدة ارتفاع مستوى السكر في الدم، بعد تناول أطعمة معينة.

وقدم الموقع 7 أنواع من الفواكه ذات مؤشر غلايسيمي مرتفع، وثبت أنها ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

البطيخ

يحظى البطيخ في أشهر الصيف بشعبية كبيرة، وحصل على مؤشر غلايسيمي مرتفع بلغ 75، ما يجعله من الفواكه ذات المؤشر الأعلى.

التمر

يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، وبلغ مؤشره الغلايسيمي 70 نقطة، ما يعني أنه قد يرفع مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ.

المشمش

يمكن تناول المشمش طازجا، أو معلبا، أو مجففا، وتؤثر طريقة التحضير على تأثيره في مستوى السكر في الدم.

بلغ المؤشر الغلايسيمي للمشمش المجفف 60 نقطة، بينما يتراوح المؤشر الغلايسيمي للمشمش الطازج بين 34 و42، ما يجعله أقل احتمالا لرفع مستوى السكر بعد تناوله.

الموز الناضج

تأثير الموز على سكر الدم بدرجة نضجه وطريقة تحضيره.

فالموز الأخضر غير الناضج يؤثر بشكل محدود، بينما الموز الناضج يمكنه رفع السكر بمؤشر غلايسيمي يبلغ 66 نقطة.

الفواكه المجففة

الفواكه المجففة مثل الزبيب، تؤثر عموما على مستوى السكر أكثر من الفواكه الطازجة، لأن عملية التجفيف تزيل الماء وتترك تركيزا أعلى من السكر.

الشمام

يمكن لفاكهة الشمام أن ترفع سكر الدم بسرعة، إذ يتراوح مؤشرها الغلايسيمي بين 60 و69 نقطة.

ويشير الأطباء إلى أن تناول كميات صغيرة منها لا يؤثر كثيرا على مستويات السكر.

الأناناس

للأناناس مؤشر غلايسيمي مرتفع جدا، يتراوح بين 82 و86، وقد أثبتت الأبحاث أنه يرفع مستويات السكر في الدم، خصوصا عند تناوله بكميات كبيرة.

وينصح الأطباء المصابين بالسكري، أو الذين يراقبون مستويات السكر في الدم بالحرص على تناول كميات صغيرة ومعتدلة من هذ الفواكه، ويفضل دمجها مع أطعمة غنية بالدهون الصحية، والبروتينات، والألياف لضمان التوازن.