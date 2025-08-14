نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء ٣٤٠٠ وحدة سكنية في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانًا صحفيًا، تعرب فيه عن إدانتها الشديدة، لإعلان وزير مالية الاحتلال، عن الموافقة لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وتعبر ذلك خطة تؤكد توسع الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وجاء نص البيان كالاتي:

تدين جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس اصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

وتستنكر مصر، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل ما دام لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

وتشدد مصر، رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسئولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.

وتجدد مصر، تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى "بإسرائيل الكبرى"، وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.

كما تجدد مصر، التأكيد على أن التوجهات الاسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وان اى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.

وتجدد مصر تأكيدها أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والامن فى منطقة الشرق الأوسط، وان استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبنى خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبنى السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسى لعدم الاستقرار بالمنطقة.