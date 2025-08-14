نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة 4 فلسطينيين جراء سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة 4 فلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي ضحايا الجوع وسوء التغذية منذ بداية الأزمة إلى 239 شهيدًا، بينهم 106 أطفال.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الأزمة الإنسانية في القطاع تزداد تفاقمًا مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث يواجه السكان مجاعة قاسية تتزامن مع حرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل منذ 2 مارس 2025 إغلاق جميع المعابر مع القطاع، مانعة دخول معظم المساعدات، ما أدى إلى تفشي المجاعة، خاصة بين الأطفال.

وكانت الأونروا قد حذرت من تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة بين مارس ويونيو الماضيين نتيجة استمرار الحصار.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد 16 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي متفرق منذ فجر اليوم، بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال مدينة رفح، إضافة إلى شهداء في أحياء التفاح والزيتون، ومواطنة توفيت متأثرة بجروحها في خان يونس.