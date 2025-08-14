نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - انفجار مستودع ذخيرة في إدلب يوقع قتلى وجرحى والتحقيقات مستمرة "صور ومشاهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة إدلب شمال غرب سوريا، صباح اليوم الخميس، دوي انفجار قوي، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وعربية. وأكدت المصادر الأولية أن الانفجار وقع داخل مستودع ذخيرة في شمال المدينة، حيث أظهرت الصور المتداولة أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من الموقع، فيما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. وأعلنت السلطات السورية أنها تتحرى ملابسات الحادثة للوقوف على طبيعتها، وسط انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة.

سلسلة انفجارات دامية في إدلب خلال أسابيع

يأتي هذا الانفجار بعد أقل من ثلاثة أسابيع على حادث مماثل هز محافظة إدلب، وأسفر حينها عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، قرب قرية معرة مصرين. وبحسب قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، فإن الانفجار السابق كان من أعنف الحوادث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتسبب في أضرار مادية واسعة.

الصور الأولى لانفجار في مستودع ذخيرة بإدلب شمالي سوريا #قناة_العربية#سوريا pic.twitter.com/7XeUmzZMKa — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) August 14, 2025

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk)

ويثير تكرر هذه الانفجارات في إدلب قلق الأهالي، خاصة مع وقوعها في مناطق مأهولة، ما يضاعف الخسائر البشرية ويزيد من المخاطر على المدنيين. وتواصل السلطات التحقيق لمعرفة ما إذا كانت هذه الحوادث ناجمة عن خلل فني في تخزين الذخيرة أو نتيجة أعمال تخريبية.