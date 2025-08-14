نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أونروا تحذر: موجة الحر الشديد تفاقم المأساة الإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، نتيجة موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية، في ظل نقص حاد في الإمكانات والموارد للتخفيف من وطأة الحر.

خطر الجفاف وأزمة المياه

وأوضحت أونروا عبر منصة "إكس" أن ندرة المياه المتاحة في القطاع ترفع من خطر الإصابة بالجفاف، خاصة مع استمرار القصف الإسرائيلي والنزوح القسري للسكان، إضافة إلى محدودية الكهرباء والوقود، الأمر الذي يحرم الأهالي من أي وسيلة للتبريد أو الحماية من الحرارة المرتفعة.

دعوة عاجلة لوقف إطلاق النار

وشددت الوكالة الأممية على أن الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يضاعف أزمة المياه سواء العذبة أو مياه الاستخدام اليومي، مما يعرض حياة أكثر من مليوني إنسان للخطر.

موجة حر غير مسبوقة

وتشهد فلسطين منذ منتصف الأسبوع الجاري أشد موجة حر هذا العام، حيث سجلت بعض المناطق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في درجات الحرارة، ما زاد من معاناة سكان غزة الذين يواجهون واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخ القطاع.