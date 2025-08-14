نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي يدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" ويصفها بالاستفزازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان البرلمان العربي، اليوم الخميس، بشدة تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى برؤية "إسرائيل الكبرى"، معتبرًا أنها استفزاز صارخ وانتهاك سافر لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان أي محاولات لضم الأراضي الفلسطينية أو تغيير وضعها القانوني والتاريخي.

رفض قاطع للتوسع والاستيطان

وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن هذه التصريحات العدوانية التي تدعو إلى التوسع أو استقطاع أراضٍ من دول عربية ذات سيادة، تعكس الطبيعة التوسعية والعنصرية لسلطات الاحتلال، وتؤكد إصرارها على مواصلة مشروعها الاستيطاني والتهويدي، في تجاهل تام للقوانين والأعراف الدولية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وجدد اليماحي دعوة البرلمان العربي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف هذه التصريحات والسياسات الاستفزازية، والعمل على إنهاء الاحتلال ووقف الإبادة الجماعية، وضمان تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.