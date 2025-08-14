العالم اليوم - السعودية.. التضخم يستقر عند 2.1% خلال الشهر الماضي

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. التضخم يستقر عند 2.1% خلال الشهر الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 أغسطس 2025 12:24 مساءً - كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، عن أن معدل التضخم السنوي في المملكة سجل استقرارًا نسبيًا بلغ 2.1% خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

ووفق بيان صادر عن الهيئة ،"استقر مؤشر أسعار المستهلك في الشهر الماضي دون أي تغيير، مقارنةً بشهر يونيو الماضي ، وذلك على أساس شهري، حيث لم تسجل أسعار معظم الأقسام أي تغيير نسبي يُذكر.

و استقر مؤشر أسعار الجملة عند 2.1 بالمئة خلال الشهر الماضي ، مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 بالمئة في الشهر الماضي ، مقارنةً بالشهر الذي قبله.

من جانبه، كان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق أن يبقى التضخم في السعودية قريبا من 2 بالمئة خلال العام الحالي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد بالتقدم التي أحرزته المملكة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، مع توسع الأنشطة غير النفطية بشكل مستمر.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو غير النفطي 3.4% في 2025، مدعومًا بمشاريع رؤية السعودية 2030 وزيادة الإقراض المحلي.