نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة: أكثر من 1.2 مليون طفل يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن أكثر من 1.2 مليون طفل دون سن 18 عامًا يعانون من نقص حاد في الغذاء، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشار البيان إلى أن سوء التغذية يهدد حياة 40 ألف رضيع دون العام، إضافة إلى 250 ألف طفل دون الخامسة يعيشون في ظروف غذائية خطيرة، بينما يعاني مليون و200 ألف طفل من نقص حاد في الغذاء.

كما سجلت وزارة الصحة في غزة ثماني حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، ليصل إجمالي ضحايا الجوع منذ فرض الحصار في أكتوبر 2023 إلى 235 شخصًا، بينهم 106 أطفال.

وأفاد المكتب بأن إسرائيل سمحت بدخول 1334 شاحنة مساعدات منذ 27 يوليو حتى 10 أغسطس، وهو ما يغطي نحو 14% فقط من احتياجات السكان، بينما يحتاج القطاع يوميًا إلى نحو 600 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الغذاء والمستلزمات الأساسية والدواء والوقود.

كما أكد البيان تعرض معظم الشاحنات للنهب، إضافة إلى استهداف القوات الإسرائيلية 57 مركزًا لتوزيع الغذاء و44 مطبخًا إنسانيًا بشكل مباشر، ما يزيد معاناة السكان.

وحذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن حرمان المدنيين في غزة من الوصول إلى الغذاء قد يشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرًا إلى استمرار القيود الإسرائيلية الصارمة على وصول المساعدات الإنسانية التي لا تزال دون المستوى المطلوب بكثير.