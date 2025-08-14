نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة تحت القصف لليوم الـ678.. استمرار الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ678 على التوالي، حربها العدوانية ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، في ظل حصار وتجويع متواصل، واستهداف طالبي المساعدات الإنسانية.

وحذر محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، من الوضع الصحي الحرج في المستشفيات، مؤكدًا نقص المواد الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى، وظهور بكتيريا تسبب التهابات خطيرة للجروح قد تؤدي إلى الوفاة أو بتر الأطراف.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، دمرت طائرات الاحتلال 10 منازل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، شملت منازل عائلات أبو شمالة وبارود والعمصي والهيقي وعياد وياسين والهندي. كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف منزل عائلة أبو شعبان قرب مفترق السامر.

وأعلنت المصادر المحلية استشهاد عدة مواطنين بينهم الشاب إبراهيم محمد طواحينة (23 عامًا) ومحمد حسين أبو يوسف، وعدد من الأطفال، إضافة إلى وقوع إصابات عديدة في مناطق دير البلح، النصيرات، البريج، الصفطاوي، خان يونس وزيكيم.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق الصفطاوي ومحيطها، الأمل شمالي خان يونس، وزيارة مناطق وسط المدينة، فيما قصفت المدفعية والمروحيات أحياء أخرى، ما أدى إلى تدمير الممتلكات واستشهاد وإصابة المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط استمرار الانتهاكات بحق السكان المدنيين في القطاع.