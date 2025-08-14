نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطالب فلسطينية بإسناد توزيع المساعدات في غزة إلى الأمم المتحدة لضمان العدالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، أمجد الشوا، بضرورة إدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مع إشراف مباشر من منظمات الأمم المتحدة لضمان وصولها إلى المستحقين وعدالة التوزيع بين سكان غزة.

وأوضح الشوا أن شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع تقدر بنحو 100 شاحنة فقط، مشيرًا إلى أن دخول المواد الطبية والطحين والسلال الغذائية يواجه تأخيرًا متعمدًا بسبب الإجراءات المعقدة على معبري كرم أبو سالم وزيكيم، بالإضافة إلى إجبار الشاحنات على مسارات محددة داخل غزة.

وأشار الشوا إلى مشكلة سيطرة بعض المواطنين أو قطاع الطرق على شحنات المساعدات، ما يمنع وصولها إلى المخازن لتوزيعها على المستحقين، داعيًا إلى العودة للآلية القديمة التي تتولى وكالة الأونروا الإشراف الكامل على توزيع السلال الغذائية للنازحين المدنيين.

كما لفت إلى أن عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية لا يمكنها الوصول إلى مراكز التوزيع، وأن 94% من سكان غزة نزحوا من منازلهم ويعيشون في خيام أو مع عائلات أخرى، وسط ظروف إنسانية صعبة.

وشدد على أن معالجة سوء التغذية والمجاعة في القطاع مرتبطة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر البرية لضمان دخول كميات أكبر من المساعدات، مع ضرورة تدخل طواقم عربية ودولية للتعامل مع الحالات الحرجة.