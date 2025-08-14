نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: 14.8 ألف مريض في غزة بحاجة عاجلة لرعاية منقذة للحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أن أكثر من 14 ألفًا و800 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى رعاية طبية منقذة للحياة، في ظل غياب الإمكانيات اللازمة داخل القطاع.

ودعا أدهانوم في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى إعادة تفعيل مسارات التحويل الطبي من غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على وجه السرعة، لتجنب خسائر بشرية إضافية.

وأشار إلى أن المنظمة ساعدت في إجلاء 32 طفلًا و6 مرضى بالغين من غزة، إلى جانب 99 مرافقًا لهم، موضحًا أن 25 طفلًا و6 بالغين تم نقلهم إلى إيطاليا، بينما أُجلي 5 أطفال إلى بلجيكا، وطفلان آخران إلى تركيا، في إطار الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح وسط الظروف الإنسانية الكارثية.ر