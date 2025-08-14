نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القافلة الـ15 من شاحنات المساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن مبادرة "زاد العزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت القافلة الـ15 من شاحنات المساعدات الإنسانية صباح اليوم الخميس 14 أغسطس 2025، في الدخول إلى قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري، متجهة إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، حيث تخضع للتفتيش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل السماح بدخولها.

محتويات القافلة

صرح مصدر مسؤول بميناء رفح أن الشاحنات تحمل مواد غذائية وإغاثية، تشمل السلال الغذائية، الدقيق، البقوليات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الوقود والمستلزمات الشخصية.

وأوضح أن الشاحنات اصطفت منذ ساعات الصباح الباكر استعدادًا للتحرك ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، في إطار جهود مصر المستمرة لإغاثة الشعب الفلسطيني وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني بسبب الحرب على غزة.

الحصار الإسرائيلي ومنع المساعدات

تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على دخول المساعدات منذ إغلاق المنافذ المؤدية لقطاع غزة في 2 مارس الماضي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعدم التوصل لاتفاق جديد.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول الوقود والمساعدات اللازمة لإيواء النازحين والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وفي مايو الماضي، سمحت إسرائيل بإدخال كميات محدودة من المساعدات عبر آلية خاصة بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية، وهو ما رفضته الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" والمنظمات الإغاثية لمخالفته للآليات الدولية المعتمدة.

هدنة مؤقتة وجهود وساطة

أعلن جيش الاحتلال عن هدنة مؤقتة لمدة عشر ساعات يوميًا اعتبارًا من 27 يوليو 2025، لتعليق العمليات العسكرية في بعض مناطق القطاع بهدف السماح بإدخال المساعدات.

وتستمر الجهود المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.