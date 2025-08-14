العالم اليوم - أميركا تدرس الحصول على مقابل تراخيص تصدير منتجات جديدة

انتم الان تتابعون خبر أميركا تدرس الحصول على مقابل تراخيص تصدير منتجات جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 أغسطس 2025 11:08 صباحاً - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الإدارة الأميركية قد توسع نطاق الاتفاقية غير المألوفة التي وقعتها مع شركتي أشباه الموصلات الأميركيتين إنفيديا وأيه.إم.دي للحصول على 15 بالمئة من عائدات تصدير رقائقهما المتطورة إلى الصين، لتشمل فئات أخرى من الصادرات الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي إن شركتي إنفيديا وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) وافقتا على تحويل 15 بالمئة من إيرادات صادراتهما من الرقائق المتطورة إلى الصين للحكومة الأميركية، مضيفا إنه كان يريد في البداية الحصول على 20 بالمئة من قيمة المبيعات مقابل منح إنفيديا تراخيص لتصدير الشرائح "القديمة" إتش20 إلى الصين، مشيدا بدور جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في التفاوض لخفض حصة الحكومة إلى 15 بالمئة من المبيعات.

وشددت إدارة ترامب قواعد تصدير أشباه الموصلات إلى الصين في الربيع الماضي، ولذلك لم تتمكن شركة إنفيديا، الرائدة في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، مؤقتًا من تصدير الرقائق طراز إتش20 التي تم تقليص حجمها خصيصًا للسوق.