العالم اليوم - إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي قبل بلوغ أهدافه

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ حوثي قبل بلوغ أهدافه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 أغسطس 2025 08:16 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض فجر الخميس صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران هجمات صاروخية دعما لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".

وأضاف البيان أنّه "عملا بالبروتوكول المتّبع، لم يتمّ تفعيل صفّارات الإنذار".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل، يطلق المتمردون الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، يتمّ اعتراض معظمها.

كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.

وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.