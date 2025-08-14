العالم اليوم - اتصال هاتفي بين عبد الله بن زايد ورئيس وزراء مونتينيغرو

انتم الان تتابعون خبر اتصال هاتفي بين عبد الله بن زايد ورئيس وزراء مونتينيغرو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 14 أغسطس 2025 12:29 صباحاً - بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصال هاتفي مع ميلويكو سباجيك، رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتناول الجانبان تطورات حرائق الغابات التي تشهدها بعض المناطق في مونتينيغرو ، حيث أعرب الشيخ عبد الله بن زايد، عن "تضامن دولة الإمارات مع جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود) الصديقة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية".

وأكد "استعداد الإمارات لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من آثار الحرائق"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كما أكد على "العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، معربا عن تمنياته لمونتينيغرو وشعبها دوام السلامة والازدهار".